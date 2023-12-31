У кого самая модная шапка в «Иронии судьбы»? У Ипполита ну очень дорогая

Как сообщил портал aif.ru, у Жени Лукашина в кадре была обычная кроличья шапка-ушанка, которая стоила от 12 до 20 советских рублей. Внутри она утеплялась ватином. Поговаривали, что иногда вместо кролика использовали шкуру кошки. В общем, ничего особенного, тем более что такие шапки быстро теряли вид.

А вот Ипполит был завидным женихом и одет был соответствующим образом. Он в фильме засветился в дорогом пальто и в норковой шапке-ушанке. Цена за такую стартовала от 300 рублей. А это уже пара-тройка зарплат.

Учительница Надя тоже была одета не совсем просто. Частью её образа стала шапка из лисьего меха — «кубанка». Такая продавалась как минимум за 300 рублей. Обычно учителя не могли себе столько позволить, но тут реализм уступил место моде и красоте.

А вот в случае с жениной невестой Галей всё не так. На ней в картине шапка из кроличьего пуха — тоже недорогая и непрактичная, как и у жениха. Вероятно, этим режиссёр хотел показать неопытность девушки.

Подружки Нади, которые пришли посмотреть на Женю, тоже были в шапках. Они, кстати, даже не снимают их дома. Так было принято в те суровые времена. На Тане (Лия Ахеджакова) была чёрная-белая шапка из кролика. Такие стоили немного. А вот на Вале (Валентина Талызина) была меховая шапка-сноп из чернобурки. Такая модель продавалась от 150 рублей.

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