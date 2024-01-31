У компаний Сергея Лазарева нашли долги по налогам. Что ответил певец

Первая компания, «Пудель-штрудель», недоплатила государству 46 200 рублей, отметил Mash. Лазарев в ней — учредитель. Когда-то фирма изготавливала праздничные блюда для кошек и собак. Теперь же её счета арестовали, начался процесс ликвидации.

По словам Лазарева, эта компания закрылась ещё во времена локдауна из-за коронавируса. Помещение для производства перестали снимать, и после этого налоговая решила исключить её из реестра.

О том, что у «Пудель-штрудель» есть долги по налогам, певец не знал. Он сказал, что сейчас это выясняют, и если так и окажется, то в ближайшее время погасят. Действия ФНС артист назвал обычной процедурой и уточнил, что с личными счетами у него всё хорошо.

Но, по данным Mash, задолженность есть и у другой компании, связанной с Лазаревым. Речь об ООО «Рижский кофе», которое развивало рестораны и занималось доставкой продуктов. Компания должна 90 500 рублей. Правда, певец вышел из числа владельцев ещё в 2019 году, но долг висит ещё с тех пор.

А недавно выяснилось, что проблемы с налогами есть и у Филиппа Киркорова. Московский суд постановил взыскать с него долг почти в 8 млн рублей.