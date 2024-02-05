Опубликовано 05 февраля 2024, 20:50
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У «кошатников» реже случаются инсульты. Исследование
Известно, что домашние питомцы — верные друзья, которые дарят море любви и радости, хотя требуют немало внимания и заботы к себе. С собаками, например, обязательно нужно гулять, плюс многие из них не терпят одиночества. Кошки, хоть и славятся своим эгоизмом, тоже любят помурчать рядом с хозяином. Оказалось, что такая компания идёт на пользу человеческому здоровью.
Американские специалисты из Университета Миннесоты в США выяснили, что кошки благотворно влияют на здоровье своих хозяев. В ходе исследования оказалось, что «кошатники» меньше подвержены стрессам, а значит, напрямую снижают риск развития болезней сердца и сосудов, в том числе и инсульта. Результаты работы опубликованы в Journal of Vascular and Interventional Neurology.
Учёные отметили, что от стресса избавляет поглаживание и игра с питомцем — эти действия способствуют выработке серотонина. Плюс положительное влияние на здоровье человека оказывают прогулки с питомцем. Хотя, скорее всего, последнее справедливо и для владельцев собак.
О том, что делать, если кошка жутко линяет, объяснили тут.