Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 20:50
1 мин.

У «кошатников» реже случаются инсульты. Исследование

Известно, что домашние питомцы — верные друзья, которые дарят море любви и радости, хотя требуют немало внимания и заботы к себе. С собаками, например, обязательно нужно гулять, плюс многие из них не терпят одиночества. Кошки, хоть и славятся своим эгоизмом, тоже любят помурчать рядом с хозяином. Оказалось, что такая компания идёт на пользу человеческому здоровью.
У «кошатников» реже случаются инсульты. Исследование
© freepik

Американские специалисты из Университета Миннесоты в США выяснили, что кошки благотворно влияют на здоровье своих хозяев. В ходе исследования оказалось, что «кошатники» меньше подвержены стрессам, а значит, напрямую снижают риск развития болезней сердца и сосудов, в том числе и инсульта. Результаты работы опубликованы в Journal of Vascular and Interventional Neurology.

Учёные отметили, что от стресса избавляет поглаживание и игра с питомцем — эти действия способствуют выработке серотонина. Плюс положительное влияние на здоровье человека оказывают прогулки с питомцем. Хотя, скорее всего, последнее справедливо и для владельцев собак.

О том, что делать, если кошка жутко линяет, объяснили тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.