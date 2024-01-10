У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы. Что происходит с артисткой
У 58-летней певицы Марины Хлебниковой уже есть инвалидность третьей группы из-за ревматоидного артрита. Её выдали из-за слишком хрупких костей артистки и её неважного состояния — та часто жаловалась на боль в суставах, которая мешала ей двигаться. Но теперь её состояние ухудшилось, и у неё начали неметь пальцы. Ко всему этому добавился и невроз.
Как выяснилось, у Хлебниковой настолько начали отказывать суставы, что певица с трудом может передвигаться, к тому же пальцы на руках стали менее чувствительны и подвижны, а некоторые из них вообще онемели.
Врачи провели артистке неврологический тест для оценки координации — пробу Ромберга — и оказалось, что у Хлебниковой прогрессирует невроз. Из-за этого певица не может спать, постоянно чувствует усталость и раздражение.
Из-за артрита кости у певицы слишком хрупкие — в таком случае есть шанс в 66%, что любое неосторожное движение может привести к перелому шейки бедра. А это автоматически привяжет Хлебникову к постели. Помимо того, у артистки в конце 2023 года обнаружили аритмию и ишемию.