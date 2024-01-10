Жизнь
11:20, 10 января 2024
1 мин.

У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы. Что происходит с артисткой

У 58-летней певицы Марины Хлебниковой уже есть инвалидность третьей группы из-за ревматоидного артрита. Её выдали из-за слишком хрупких костей артистки и её неважного состояния — та часто жаловалась на боль в суставах, которая мешала ей двигаться. Но теперь её состояние ухудшилось, и у неё начали неметь пальцы. Ко всему этому добавился и невроз.

У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы. Что происходит с артисткой
© vk.com/marinahlebnikovaofficial

Как выяснилось, у Хлебниковой настолько начали отказывать суставы, что певица с трудом может передвигаться, к тому же пальцы на руках стали менее чувствительны и подвижны, а некоторые из них вообще онемели.

Врачи провели артистке неврологический тест для оценки координации — пробу Ромберга — и оказалось, что у Хлебниковой прогрессирует невроз. Из-за этого певица не может спать, постоянно чувствует усталость и раздражение.

Из-за артрита кости у певицы слишком хрупкие — в таком случае есть шанс в 66%, что любое неосторожное движение может привести к перелому шейки бедра. А это автоматически привяжет Хлебникову к постели. Помимо того, у артистки в конце 2023 года обнаружили аритмию и ишемию.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.