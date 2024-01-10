У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы. Что происходит с артисткой

Как выяснилось, у Хлебниковой настолько начали отказывать суставы, что певица с трудом может передвигаться, к тому же пальцы на руках стали менее чувствительны и подвижны, а некоторые из них вообще онемели.

Врачи провели артистке неврологический тест для оценки координации — пробу Ромберга — и оказалось, что у Хлебниковой прогрессирует невроз. Из-за этого певица не может спать, постоянно чувствует усталость и раздражение.

Из-за артрита кости у певицы слишком хрупкие — в таком случае есть шанс в 66%, что любое неосторожное движение может привести к перелому шейки бедра. А это автоматически привяжет Хлебникову к постели. Помимо того, у артистки в конце 2023 года обнаружили аритмию и ишемию.