У Марины Хлебниковой снова серьёзные проблемы со здоровьем. Пожар не прошёл бесследно
Известная российская певица Марина Хлебникова, хиты которой играли из каждого магнитофона в 90-х, не успела восстановиться после страшного пожара в 2021 году, как снова оказалась у врачей. Сперва к медикам она обратилась из-за травмы ноги, но те обнаружили вещи посерьёзнее. Теперь артистку ждёт лечение, причём на всю жизнь.
58-летняя артистка до сих пор восстанавливает московскую квартиру на Ратной улице после пожара, поэтому там идёт ремонт. На днях она наступила на что-то, поранила ногу и обратилась к врачам. Они обработали рану на пятке и на всякий случай отослали певицу сдать анализ крови.
Выяснилось, что у неё проблемы с сердцем — аритмия и ишемия. Теперь она постоянно консультируется с кардиологом, который продумывает лечение для Хлебниковой. Однако артистка не прекратила работу — она продолжает выступления.
Помимо больного сердца неприятности певице доставляют и суставы — артрит ей приходится лечить сильными препаратами. И это притом, что она ещё не совсем восстановилась после пожара осенью 2021 года. Хлебникова тогда попала в реанимацию с ожогами и отравлением угарным газом, пережила не одну операцию по пересадке кожи и выписалась лишь в январе 2022 года.
Если у Марины Хлебникой здоровье не очень, то вот Стас Михайлов, наоборот, похвастался внешним видом. Артист признался, что готовится в 55-летнему юбилею и худеет. Уже ему удалось сбросить 17 кг, а как он это сделал — читайте здесь.