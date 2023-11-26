У Марины Хлебниковой снова серьёзные проблемы со здоровьем. Пожар не прошёл бесследно

58-летняя артистка до сих пор восстанавливает московскую квартиру на Ратной улице после пожара, поэтому там идёт ремонт. На днях она наступила на что-то, поранила ногу и обратилась к врачам. Они обработали рану на пятке и на всякий случай отослали певицу сдать анализ крови.

Выяснилось, что у неё проблемы с сердцем — аритмия и ишемия. Теперь она постоянно консультируется с кардиологом, который продумывает лечение для Хлебниковой. Однако артистка не прекратила работу — она продолжает выступления.

Помимо больного сердца неприятности певице доставляют и суставы — артрит ей приходится лечить сильными препаратами. И это притом, что она ещё не совсем восстановилась после пожара осенью 2021 года. Хлебникова тогда попала в реанимацию с ожогами и отравлением угарным газом, пережила не одну операцию по пересадке кожи и выписалась лишь в январе 2022 года.

Если у Марины Хлебникой здоровье не очень, то вот Стас Михайлов, наоборот, похвастался внешним видом. Артист признался, что готовится в 55-летнему юбилею и худеет. Уже ему удалось сбросить 17 кг, а как он это сделал — читайте здесь.