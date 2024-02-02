«У меня травма психологическая». Алсу объяснила, почему её никогда не увидят в экстрим-шоу

Известная 40-летняя певица, пик популярности которой пришёлся на 90-е годы, призналась, что вернуться в обойму посредством хайпа на экстремальном шоу ей совсем не хочется. Спать под кустом и есть букашек её как-то не очень тянет.

Артистка призналась, что она до мозга костей городской житель, который любит удобства, цивилизацию и все блага, которые она может предложить.

«Я провела своё детство в деревне с комарами и мухами. Может, поэтому у меня травма психологическая осталась. Вот не могу. <...> Экстрим не для меня», — призналась звезда.

Ранее Алсу уже немного рассказывала о детстве. Карьеру она начала в 15 лет, причём с места в карьер — её дебютный альбом в первые полгода после выпуска купили 700 000 раз. Но звёздную болезнь она так и не получила, а почему — можно узнать здесь. Спойлер — дело в особой школе.