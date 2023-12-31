«У него красная попа». Врач объяснила, как лечить пелёночный дерматит

По словам Кандинской, опрелости — частая проблема у малышей. Под «красной попой» может скрываться контактный дерматит, обострение кожных болячек (тот же атопический дерматит) или другие кожные проблемы, которые не имеют ничего общего с опрелостями, но совпали с пятнами по локализации.

Медик отметила, что часто такой дерматит возникает из-за редкой смены подгузников, частого стула или более высокого рН стула. Ещё опрелости могут возникнуть после недавнего приёма системных антибактериальных препаратов.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, стоит почаще менять памперс — это уменьшит время контакта кожи с мочой и калом, а значит и снизит риски. Также нелишним будет делать воздушные ванны (отдых без подгузника) и вместо влажных салфеток использовать воду и мягкие очищающие средства. А ещё хорошо бы выбрать подходящие подгузники.

Иногда к опрелостям может присоединиться инфекция и тогда без лечения уже не обойтись, но это решает врач.

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