У Орбакайте отменили концерты перед 8 Марта из-за жалоб активистов

Представители концертного зала «Гранд Холл Сибирь», где 7 марта должна была петь Орбакайте, сообщили, что концерта не будет. Организаторы шоу рассказали, что всего у певицы были запланированы выступления в четырёх городах Сибири — Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Уде.

Поскольку в трёх из них концерты уже сорвались из-за требований активистов, то и в Красноярске мероприятие отменили — тур же не может состоять из одного города. В общем, не стали дожидаться, что об этом кто-то попросит.

Музыкальный фестиваль «Нашествие» тоже решили не проводить в 2024 году и перенесли на более поздний срок — и вот почему.