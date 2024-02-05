Опубликовано 05 февраля 2024, 10:40
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У Орбакайте отменили концерты перед 8 Марта из-за жалоб активистов
Певица Кристина Орбакайте ни в каких «голых» вечеринках не участвовала, но её тоже, похоже, отменяют. Очередное выступление певицы в Сибири вновь сорвалось. Дочь Аллы Пугачёвой должна была спеть для жителей Красноярска в преддверии Международного женского дня. Однако порадовать сибирячек артистке не удастся — её выступление отменили по неизвестным причинам.
Представители концертного зала «Гранд Холл Сибирь», где 7 марта должна была петь Орбакайте, сообщили, что концерта не будет. Организаторы шоу рассказали, что всего у певицы были запланированы выступления в четырёх городах Сибири — Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Уде.
Поскольку в трёх из них концерты уже сорвались из-за требований активистов, то и в Красноярске мероприятие отменили — тур же не может состоять из одного города. В общем, не стали дожидаться, что об этом кто-то попросит.
Музыкальный фестиваль «Нашествие» тоже решили не проводить в 2024 году и перенесли на более поздний срок — и вот почему.