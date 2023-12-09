У россиян начали повально взламывать Telegram и WhatsApp. Кто следующий?

Как объяснил руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев, схема обмана россиян очень простая — им в социальных сетях или мессенджерах пишут мошенники с уже угнанного аккаунта.

Они создают беседы с незамысловатым названием вроде «Добрый день!», чтобы было сложнее отследить потом, и просят проголосовать в каком-нибудь конкурсе. В чате есть и другие мошенники, которые пишут, что уже проголосовали, им несложно. Если кто-то в беседе пытается предупредить о том, что это развод, его удаляют из чата вместе с сообщением.

Раньше для взломов мошенники использовали тему детских конкурсов, но теперь вариантов стало больше: семья, бизнес, профессиональные навыки и прочее. Владелец аккаунта переходит по ссылке на фишинговый сайт, где вводит данные аккаунтов Telegram и WhatsApp, и всё, аккаунт уже не его.

Специалисты по IT-безопасности обнаружили, что в первые дни декабря мошенники зарегистрировали 50 доменных имен сайтов, созданных для кражи аккаунтов в Telegram и ещё несколько — для WhatsApp.

Чтобы уберечь свои аккаунты, россиянам посоветовали использовать все способы для IT-защиты, которые предлагают мессенджеры и соцсети, вроде двухфакторной идентификации и виртуального пароля. При этом не стоит где попало вводить личные данные. А ещё не стоит придумывать лёгкие пароли. Какие из них самые ненадёжные — можно почитать в этом материале.