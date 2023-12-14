Россиянин рассказал о поразительной находке. На трассе его поджидали 10 слитков золота
У 51-летнего жителя города Зея, что в Амурской области, по какой-то причине проходил обыск. Во время него полицейские вдруг заметили слитки золота — оказалось, мужчина хранил аж 10 параллелепипедов. Их оценили в 24 млн рублей. Но удивительнее всего — как он объяснил, откуда взял такое добро. Якобы нашёл около трассы неподалёку.
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По словам подозреваемого, он забрал слитки с обочины около трассы Зея — Тыгда. Теперь следователям предстоит выяснить, правда ли это. На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов, сообщила Baza.
А ранее омичка самолично отдала 6 кг золота пообещавшей спасти её от порчи ведунье. Для этого нужно было отправить почтой все имеющиеся украшения из этого металла. Финал истории устроил только ведьму — уголовное дело заводить отказались за отсутствием состава преступления.