Россиянин рассказал о поразительной находке. На трассе его поджидали 10 слитков золота

По словам подозреваемого, он забрал слитки с обочины около трассы Зея — Тыгда. Теперь следователям предстоит выяснить, правда ли это. На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов, сообщила Baza.

А ранее омичка самолично отдала 6 кг золота пообещавшей спасти её от порчи ведунье. Для этого нужно было отправить почтой все имеющиеся украшения из этого металла. Финал истории устроил только ведьму — уголовное дело заводить отказались за отсутствием состава преступления.