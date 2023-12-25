У россиянки перед Новым годом украли северного оленя
Екатерина Николаенко несколько лет назад вместе с супругом переехала из Екатеринбурга в деревню в области. Стали жить в частном доме, создали зооферму — с косулей, лошадью, козой, собаками и птицами. А в 2023 году их богатство пополнилось тремя северными оленями из Салехарда. Но случилось печальное: одно животное, годовалая 50-килограммовая самка, пропало. Хозяева подозревают, что её украли.
Николаенко рассказала, что олени гуляли на пастбище, привязанные на длинной верёвке. Пропажу заметил муж.
«Его кто-то отвязал и просто увёл, как собаку на поводке. Колышек, к которому мы привязываем оленей, был вбит не до конца, на грунтовой дороге не было следов копыт», — рассказала женщина e1.ru.
Одиноко бегающего по деревне оленя никто не видел, да и хозяева уверены, что сам он не мог уйти. Они обратились в полицию с заявлением о краже.
А несколько лет назад северного оленя лишилась другая жительница Свердловской области, Олеся. Оказалось, что до этого он сбегал в соседний город. Нашлось ли парнокопытное в очередной раз — неизвестно.