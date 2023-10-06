У россиянки в черепе нашли иголку, с которой она проходила 80 лет. И ведь не болело же

Но если стойкость и бодрость бабули вызвала зависть, то вот история о том, как эта игла могла попасть в голову сахалинки — точно нет. Бабушка родилась в 1943 году, не самом лёгком в истории России. Родители девочки (а сейчас уже пенсионерки) в будущее с оптимизмом не смотрели, поэтому, вероятно, решили от ребёнка избавиться, чтобы тот не умер мучительной смертью.

Оказалось, раньше в голодные годы был такой популярный метод умерщвления детей — после рождения им в родничок вставляли тонкую иглу. Родничок — это зоны соединительной ткани в черепе, которые к году заменяются настоящей костью, и череп становится целиком твёрдым. И вот в итоге родничок затягивался, игла оставалась внутри, повреждая мозг, а ребёнок погибал от неизвестных причин.

Но бабушка выжила даже с иглой в голове, а на протяжении всей жизни ей этот лишний предмет не мешал — никаких мигреней, головных болей и так далее. Медики посовещались и решили оставить иглу где есть — операция не требовалась, а любое вмешательство могло только навредить. Солидный возраст не дружит с наркозом, а с операциями на мозг — тем более.

Шок сахалинских врачей могут понять коллеги из Благовещенска, где местный житель пришёл к ним с жалобами на кашель с кровью. При обследовании у него рядом с лёгкими обнаружили мебельный гвоздь в 5 см, который пробыл внутри 42-летнего мужчины не один год. Гвоздь в итоге вынули, но как он попал внутрь — загадка.