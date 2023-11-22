У сериала «Не родись красивой» появится продолжение. Вот что известно

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — объявил Федотов на презентации нового сезона канала. Его слова привело агентство ТАСС.

По словам режиссёра, продолжение может появиться уже в 2024 году. Пока что никаких подробностей о сюжете и актёрском составе нет.

Комедийно-мелодраматический сериал «Не родись красивой» появился в 2005 году. Главные роли в нём исполнили Нелли Уварова, Григорий Александров, Ольга Ломоносова и Юлия Такшина.

По сюжету образованная, но внешне непривлекательная Катя Пушкарёва устраивается секретарём в компанию, которая производит модную одежду. Коллеги тут же начинают буллить девушку, злобно подшучивать над ней, считая её уродиной. Сама же героиня влюбляется в своего шефа Андрея Жданова, которого играет Григорий Антипенко. Но тот просто пользуется её влюблённостью в своих целях.

Актриса Юлия Такшина объяснила успех сериала тонким воздействием на женскую психологию. У Кати получилось самой добиться успеха в карьере и личной жизни, и зрительницам тоже хочется верить, что у каждой из них будет подобная сказка в реальности.

А ещё сериал выходил в эпоху засилья криминальных шоу на ТВ, поэтому и воспринимался зрителями как что-то новое и необычное, как «лучик добра».

Ранее стало известно о выходе продолжения ситкома «Счастливы вместе». «Букины» появятся на российских экранах 18 декабря. В главных ролях — всё те же Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.