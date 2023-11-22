У сериала «Не родись красивой» появится продолжение. Вот что известно
Суперуспешный российский сериал «Не родись красивой», который завершился в 2006 году, получит продолжение. Как и прежде, его планируют показывать на СТС. Об этом рассказал главный режиссёр телеканала Антон Федотов. Будет ли в нём Нелли Уварова в роли Кати Пушкарёвой и другие актёры из старого сериала — не уточняется. Вспоминаем, чем полюбилась россиянам история о некрасивой, но умной ботанке.
«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — объявил Федотов на презентации нового сезона канала. Его слова привело агентство ТАСС.
По словам режиссёра, продолжение может появиться уже в 2024 году. Пока что никаких подробностей о сюжете и актёрском составе нет.
Комедийно-мелодраматический сериал «Не родись красивой» появился в 2005 году. Главные роли в нём исполнили Нелли Уварова, Григорий Александров, Ольга Ломоносова и Юлия Такшина.
По сюжету образованная, но внешне непривлекательная Катя Пушкарёва устраивается секретарём в компанию, которая производит модную одежду. Коллеги тут же начинают буллить девушку, злобно подшучивать над ней, считая её уродиной. Сама же героиня влюбляется в своего шефа Андрея Жданова, которого играет Григорий Антипенко. Но тот просто пользуется её влюблённостью в своих целях.
Актриса Юлия Такшина объяснила успех сериала тонким воздействием на женскую психологию. У Кати получилось самой добиться успеха в карьере и личной жизни, и зрительницам тоже хочется верить, что у каждой из них будет подобная сказка в реальности.
А ещё сериал выходил в эпоху засилья криминальных шоу на ТВ, поэтому и воспринимался зрителями как что-то новое и необычное, как «лучик добра».
Ранее стало известно о выходе продолжения ситкома «Счастливы вместе». «Букины» появятся на российских экранах 18 декабря. В главных ролях — всё те же Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.