У якутского автора скульптур из навоза нашли рак, он не смог построить символ 2024 года
Михаил Боппосов из Якутии начал лепить новогодние навозные скульптуры в 2011 году. За это время он успел сделать все 12 символов года согласно восточному календарю. На второй круг он не сможет зайти, во всяком случае в этом году, рассказали в его родном селе Уолба. Скульптор сейчас борется с раком, поэтому дракона в его исполнении мы, скорее всего, не увидим.
«ВКонтакте»/«Михаил Боппосов | Скульптуры из навоза»
Директор сельского Центра народного творчества Анастасия Боппосова рассказала, что Михаил в этом году, скорее всего, не будет делать скульптуру дракона, так как проходит обследование в больнице.
Онкологическое заболевание у Михаила Боппосова нашли ещё летом 2021 года. По словам его жены Зои, скульптору с лечением помогают местные власти, сообщил телеканал RTVI. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
Дракон уже был в коллекции скульптур Михаила Боппосова. Животных из восточного календаря он изображал в разных ситуациях. К примеру, к наступавшему 2021 году он вылепил быка, который топтал коронавирус.
В последние годы скульптор жаловался на нехватку материала для своего творчества. Из-за болезни он отказался от ведения личного подсобного хозяйства, поэтому с навозом возникли перебои.
Местные власти называли работы Боппосова шедеврами. А вот в Екатеринбурге чиновники не оценили народное скульптурное творчество. Правда, там лепили не совсем символы года, а гигантские снежные фаллосы.