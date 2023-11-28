У якутского автора скульптур из навоза нашли рак, он не смог построить символ 2024 года

Директор сельского Центра народного творчества Анастасия Боппосова рассказала, что Михаил в этом году, скорее всего, не будет делать скульптуру дракона, так как проходит обследование в больнице.

Онкологическое заболевание у Михаила Боппосова нашли ещё летом 2021 года. По словам его жены Зои, скульптору с лечением помогают местные власти, сообщил телеканал RTVI. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Дракон уже был в коллекции скульптур Михаила Боппосова. Животных из восточного календаря он изображал в разных ситуациях. К примеру, к наступавшему 2021 году он вылепил быка, который топтал коронавирус.

В последние годы скульптор жаловался на нехватку материала для своего творчества. Из-за болезни он отказался от ведения личного подсобного хозяйства, поэтому с навозом возникли перебои.

Местные власти называли работы Боппосова шедеврами. А вот в Екатеринбурге чиновники не оценили народное скульптурное творчество. Правда, там лепили не совсем символы года, а гигантские снежные фаллосы.