Участницу «Пацанок» нашли мёртвой в гостиничном номере. Что случилось с Диной Янголенко
Злой рок преследует участниц 7-го сезона шоу «Пацанки». В августе похоронили 25-летнюю Юлию Михайлову, которая покончила с собой. Теперь стало известно о смерти 21-летней Дианы Янголенко. На проекте уроженка Норильска рассказывала о своей тяжёлой судьбе — двух судимостях и наркозависимости. После шоу девушка, похоже, не завязала ни с криминалом, ни с веществами.
Янголенко нашли в гостиничном номере уже мёртвой. По предварительным данным, она скончалась, употребив самогон с псилоцибиновыми грибами, сообщил телеграм-канал «Неопра, блин!».
Диана Янголенко покинула шоу «Пацанки» после 7-й серии. Девушка говорила, что пришла на проект, чтобы избавиться от пагубных пристрастий. Однако на путь исправления она так и не встала. Уже после ухода из шоу Янголенко попалась на краже электрогитары и смартфона у знакомых.
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