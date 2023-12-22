Участницу «Пацанок» нашли мёртвой в гостиничном номере. Что случилось с Диной Янголенко

Янголенко нашли в гостиничном номере уже мёртвой. По предварительным данным, она скончалась, употребив самогон с псилоцибиновыми грибами, сообщил телеграм-канал «Неопра, блин!».

Диана Янголенко покинула шоу «Пацанки» после 7-й серии. Девушка говорила, что пришла на проект, чтобы избавиться от пагубных пристрастий. Однако на путь исправления она так и не встала. Уже после ухода из шоу Янголенко попалась на краже электрогитары и смартфона у знакомых.

Ранее стало известно о смерти актёра Сергея Пепеляева. Он запомнился по роли школьника в фильме «Географ глобус пропил».