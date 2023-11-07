Участники NFT-фестиваля в Китае получили ожоги глаз из-за ультрафиолета

После фестиваля в соцсетях стали появляться посты его участников о том, что у них болят глаза, есть проблемы со зрением и ожоги на коже. Вот, например, что написал CryptoJune: «Проснулся посреди ночи после Apefest с такой болью в глазах, что пришлось ехать в больницу… Врач сказал, что это из‑за ультрафиолета от освещения сцены. Я часто бываю на фестивалях, но не сталкивался с подобным ни разу».

Другой посетитель фестиваля, Адриан Здунчик, сообщил, что проснулся с «сильным ожогом глаз» и в больнице ему поставили диагноз «фотокератит обоих глаз». Это заболевание возникает вследствие поражения глаз ультрафиолетом.

Представители организатора фестиваля рассказали, что в курсе появившейся проблемы. Им известно о 15 случаях среди 2250 посетителей и сотрудников мероприятия.

А знаменитый фестиваль Burning Man в американской пустыне в этом году закончился гибелью одного из участников. Выбраться с места проведения в этом году было крайне сложно — локацию залило дождями, в результате размыло дороги.