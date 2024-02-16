Учёба на весенних каникулах: нужно ли?

Каникулы — перерыв, который должен помочь снизить риск переутомления у учеников. Именно так объясняют их необходимость в Санитарных правилах. В то же время сами школы на каникулах не закрываются, а продолжают работать. И дети могут их посещать.

Как говорит Светлана Фирсова, учитель физики школы №110 в Санкт-Петербурге, для учителей каникулы — это рабочие дни. Как правило, на каникулах они занимаются методическими материалами, участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях. Дети на каникулах могут приходить в школу на занятия кружков (они работают), договориться и получить дополнительную консультацию от учителей. Но не рекомендуется во время каникул проводить дополнительные учебные занятия с детьми — ни с неуспевающими, ни с желающими получить знания выше школьной программы. Во время каникул дети должны отдыхать.

По словам управляющего директора сети международных школ Heritage Александра Гизи, на каникулах детям предлагают разные активности, которые помогают ребятам закрепить учебную программу: проводят экскурсии, поездки, встречи с интересными людьми.

Но любые подобные активности — это не полноценная учёба, потому что ребёнку нужно отключение от уроков и домашних заданий, как считают опрошенные эксперты. Хотя на каникулах появляется свободное время и можно его использовать, чтобы заполнить пробелы, на которые не хватало времени в четверти, перегружать ребёнка не стоит.

А психолог-методист онлайн-школы ИТ-профессий Rebotica Ирина Красинская считает, что на каникулах ребёнок может отдохнуть от учебы и школьного стресса, что важно для поддержания психологического благополучия. Дополнительное обучение может отнять время, предназначенное для этой «перезагрузки». Также, если ребенок постоянно занят учёбой даже во время каникул, это может привести к потере мотивации и ощущению усталости.

В целом, давать ли ребёнку дополнительное обучение на каникулах, каждый родитель решает сам, отталкиваясь от индивидуальных потребностей и целей ребёнка, считает Ирина Красинская.