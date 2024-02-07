Учёные доказали, что не в деньгах счастье. Лучше бы начальнику этого не знать

Специалисты из Автономного университета Барселоны подошли к вопросу денег и счастья с другой стороны. Они изучили страны и народы с низким технологическим развитием.

В опросе приняли участие почти 3000 представителей 19 коренных народов. Они должны были ответить на вопросы о своём эмоциональном состоянии и уровне дохода. Оказалось, что многие респонденты вообще не работали, обеспечивая себя всем необходимым, и при этом уровень их счастья был выше среднего — 6,8 балла.

У некоторых он вообще превышал 8 баллов, а это уровень таких безопасных и развитых стран, как Дания, Норвегия и Швеция.

С ощущением счастья в последние годы могут быть проблемы, но не из-за депрессивного настроения, а ковида. Оказалось, он умеет его воровать, влияя на мозг. Подобнее об этом — здесь.