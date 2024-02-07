Жизнь
Опубликовано 07 февраля 2024, 07:40
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Учёные доказали, что не в деньгах счастье. Лучше бы начальнику этого не знать

Многие считают, что чем больше доход, тем больше счастья можно испытать. Отчасти это так, деньги могут закрыть львиную долю потребностей и избавить от большинства проблем. Однако испанские учёные выяснили, что деньги не всегда приводят к счастью, а быть счастливым и довольным можно вполне и при низком достатке. Вот такие пироги.
Учёные доказали, что не в деньгах счастье. Лучше бы начальнику этого не знать
© Catalin Pop / Unsplash

Специалисты из Автономного университета Барселоны подошли к вопросу денег и счастья с другой стороны. Они изучили страны и народы с низким технологическим развитием.

В опросе приняли участие почти 3000 представителей 19 коренных народов. Они должны были ответить на вопросы о своём эмоциональном состоянии и уровне дохода. Оказалось, что многие респонденты вообще не работали, обеспечивая себя всем необходимым, и при этом уровень их счастья был выше среднего — 6,8 балла.

У некоторых он вообще превышал 8 баллов, а это уровень таких безопасных и развитых стран, как Дания, Норвегия и Швеция.

С ощущением счастья в последние годы могут быть проблемы, но не из-за депрессивного настроения, а ковида. Оказалось, он умеет его воровать, влияя на мозг. Подобнее об этом — здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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