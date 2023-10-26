Учёные нашли 8 новых вирусов, опасных для человека. Новая пандемия?

По данным Virologica Sinica, китайские специалисты собрали 682 мазка из физиологических отверстий 341 грызуна на тропическом острове Хайнань. Выявили, конечно, огромное количество вирусов, аж из 22 семейств. Среди них аренавирусы, коронавирусы, астровирусы, пестивирусы, парвовирусы и папилломавирусы.

Из всего многообразия восемь вирусов оказались новыми. Один из них получил название CoV-HMU-1. Он оказался представителем бетакоронавируса. Это тот же род семейства коронавирусов, что небезызвестный SARS-CoV-2.

Среди новых вирусов также:

два новых пестивируса (связаны с жёлтой лихорадкой и лихорадкой денге);

астровирус (вызывает кишечные инфекции);

два парвовируса (провоцируют гриппоподобные симптомы);

два новых папилломавируса (из-за них возможен рак).

Учёные пришли к выводу, что эти вирусы будут заражать людей, если преодолеют видовой барьер.

Пока эти виды неопасны, но зато вокруг бушуют многие другие вирусы и инфекции. Тем более в сезон простуд. Тут можно узнать, каковы шансы заболеть сразу гриппом, простудой и ковидом.