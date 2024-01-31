Учёные нашли общие черты у всех российских богачей

Социологи Высшей школы экономики составили типичный портрет российского миллиардера. Для этого эксперты проанализировали информацию о богатейших бизнесменах, которые хоть раз оказывались в отечественном списке Forbes в период с 2004 по 2021 год. Всего их было 379. Эксперты ВШЭ определили характеристики, которые объединяют всех этих людей. Вот что у них получилось.