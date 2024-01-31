Опубликовано 31 января 2024, 12:00
2 мин.
Учёные нашли общие черты у всех российских богачей
Социологи Высшей школы экономики составили типичный портрет российского миллиардера. Для этого эксперты проанализировали информацию о богатейших бизнесменах, которые хоть раз оказывались в отечественном списке Forbes в период с 2004 по 2021 год. Всего их было 379. Эксперты ВШЭ определили характеристики, которые объединяют всех этих людей. Вот что у них получилось.
Freepik/vecstock
Главные черты российских миллиардеров
- Высшее образование. В вузах учились 90% богачей, представленных в списке, отметили в статье «Сверхбогатые в России: состав и динамика группы» исследователи Института социальной политики ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк. Причём у четверти миллиардеров есть второе высшее образование и даже учёная степень. Гуманитариев среди них немного, в основном, они изучали естественно-научные дисциплины.
- Место рождения. И хотя училось большинство богатейших россиян в Москве и Санкт-Петербурге, родом далеко не все из столиц. Треть людей из списка родились в других городах и сёлах.
- Семья. Чаще всего типичный российский миллиардер — выходец из высокообразованной семьи. Его родители работали в науке, образовании, культуре, промышленности или топливно-энергетическом комплексе.
- Пол. Среди богатейших людей России больше всего мужчин. Однако и количество женщин растёт. Если в 2011 году в списке из 200 человек была только одна женщина, то в 2021 году — уже семь. Примерно в половине случаев женщины заработали такое состояние своими силами.
- Возраст. Чаще всего люди приходят к сверхвысоким доходам с возрастом. В 2011 году средний возраст участников списка составлял 50 лет, а в 2021-м — уже 58 лет.
Чем занимается типичный российский миллиардер? Большинство людей из списка Forbes заработали свои капиталы в сфере финансов, промышленности и топливно-энергетическом комплексе. В последние годы в списке становится больше представителей торговли и айтишников, привёл результаты исследования РБК.
Ранее учёные из Университета Глазго выяснили, какие черты лица отличают богачей от бедняков.