Учёные нашли орех для похудения. Ещё он полезен для сердца

Почему австралийские учёные так благосклонны к миндалю? Они провели исследование, в котором участвовали 106 человек (не густо, конечно, но что есть). Эксперимент продолжался 9 месяцев. Все участники соблюдали специальную диету, которую разработали исследователи. У половины добровольцев в постоянном меню был миндаль — они ели сырой цельный орех без сахара и соли. Другая половина обходилась без миндаля.

Оказалось, что оба вида диеты помогли испытуемым похудеть примерно на 9,3% за всё время исследования. Однако у тех участников, которые ели миндаль, значительно улучшились показатели здоровья:

уровень холестерина понизился,

сердце и сосуды стали здоровее,

ускорился метаболизм.

Да и вес они сбрасывали чуть быстрее испытуемых без орехов. Участники отметили, что орех не только помог похудеть, но и контролировать аппетит. Есть испытуемым хотелось меньше, что очень важно, когда ты соблюдаешь диету.

Чем ещё полезен миндаль

Но помощь в похудении не единственный плюс миндаля. Эти орешки:

снижают нервное напряжение;

улучшают умственную деятельность;

защищают от диабета;

нормализуют работу кишечника.

А в экспериментах на животных удалось показать, что миндаль снижает вероятность возникновения рака толстой кишки. Также учёные отметили, что орех защищал от болезни Альцгеймера.

А ещё орех может помочь в продлении молодости. Миндаль может защитить кожу от преждевременного старения благодаря высокому содержанию витамина Е. Он борется со свободными радикалами, снижает и влияние солнца на кожу.

Как правильно есть миндаль

Есть орех нужно, как и участники эксперимента австралийских учёных, в сыром виде. Любая обработка лишает орех полезных свойств. Нужно выбирать неочищенный миндаль в скорлупе, так как когда оболочка удалена, орех быстро портится под воздействием света и воздуха. А хранить миндаль надо в прохладном и сухом месте.