Жизнь
16:45, 20 сентября 2023
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Учёные нашли орех для похудения. Ещё он полезен для сердца

Исследователи из Университета Южной Австралии провели эксперимент и выяснили, что миндаль эффективен в борьбе с лишним весом. Оказалось, что этот орешек позволяет контролировать чувство голода, а вместе с этим улучшает здоровье сердца. Так что если вы хотите ускорить процесс похудения, то на эту разновидность орехов точно стоит обратить внимание.

Учёные нашли орех для похудения. Ещё он полезен для сердца

© Stable Diffusion

Почему австралийские учёные так благосклонны к миндалю? Они провели исследование, в котором участвовали 106 человек (не густо, конечно, но что есть). Эксперимент продолжался 9 месяцев. Все участники соблюдали специальную диету, которую разработали исследователи. У половины добровольцев в постоянном меню был миндаль — они ели сырой цельный орех без сахара и соли. Другая половина обходилась без миндаля.

Оказалось, что оба вида диеты помогли испытуемым похудеть примерно на 9,3% за всё время исследования. Однако у тех участников, которые ели миндаль, значительно улучшились показатели здоровья:

  • уровень холестерина понизился,
  • сердце и сосуды стали здоровее,
  • ускорился метаболизм.

Да и вес они сбрасывали чуть быстрее испытуемых без орехов. Участники отметили, что орех не только помог похудеть, но и контролировать аппетит. Есть испытуемым хотелось меньше, что очень важно, когда ты соблюдаешь диету.

Чем ещё полезен миндаль

Но помощь в похудении не единственный плюс миндаля. Эти орешки:

  • снижают нервное напряжение;
  • улучшают умственную деятельность;
  • защищают от диабета;
  • нормализуют работу кишечника.

А в экспериментах на животных удалось показать, что миндаль снижает вероятность возникновения рака толстой кишки. Также учёные отметили, что орех защищал от болезни Альцгеймера.

А ещё орех может помочь в продлении молодости. Миндаль может защитить кожу от преждевременного старения благодаря высокому содержанию витамина Е. Он борется со свободными радикалами, снижает и влияние солнца на кожу.

Как правильно есть миндаль

Есть орех нужно, как и участники эксперимента австралийских учёных, в сыром виде. Любая обработка лишает орех полезных свойств. Нужно выбирать неочищенный миндаль в скорлупе, так как когда оболочка удалена, орех быстро портится под воздействием света и воздуха. А хранить миндаль надо в прохладном и сухом месте.

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