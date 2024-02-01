Учёные нашли связь между красотой и богатством

Учёные подсчитали, что, если красота родителей превышает средний показатель по выборке на одно стандартное отклонение, это сулит их детям дополнительный годовой доход в $2300 (около 206 000 рублей).

Авторы исследования оговорились, что критерии красоты сложно определить. Тем не менее уже известно, что физическая привлекательность связана с присутствием некоторых генов. А вот сознательные манипуляции с внешностью вроде макияжа или бьюти-процедур незначительно влияют на восприятие красоты, добавили они.

Экономисты отметили, что красота — только одна из причин неравенства среди людей, связанного с наследственными чертами. К примеру, уже есть исследования о том, что люди высокого роста зарабатывают больше по сравнению с более низкими, а люди с лишним весом — меньше худощавых.

Ранее учёные из Университета Глазго назвали внешние черты, которые свойственны богачам и беднякам.