Учёные назвали 5 качеств настоящих мудрецов. Сколько есть у вас?

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology Review, мудрые люди проявляют, как правило, пять замечательных качеств. Вот они:

Жажда исследований . Мудрецы отличаются врождённым любопытством и стремлением более детально изучить жизнь, проанализировать проблемы с разных сторон. То есть они принимают разные точки зрения не так угрозу для своих интересов, а как источник обогащения.

. Мудрецы отличаются врождённым любопытством и стремлением более детально изучить жизнь, проанализировать проблемы с разных сторон. То есть они принимают разные точки зрения не так угрозу для своих интересов, а как источник обогащения. Глубокая забота о других . Мудрые люди искренне заботятся о других, готовы делиться с ними эмоциями и испытывать сочувствие. Мудрецы ориентированы на общее благо. Правда, совсем отрешаться от своих интересов тоже нельзя — нужен баланс.

. Мудрые люди искренне заботятся о других, готовы делиться с ними эмоциями и испытывать сочувствие. Мудрецы ориентированы на общее благо. Правда, совсем отрешаться от своих интересов тоже нельзя — нужен баланс. Способность регулировать эмоции . Мудрые люди обычно проявляют эмоциональную устойчивость во время трудностей. Это не значит, что они всегда абсолютно спокойны. Они просто обладают эмоциональным интеллектом, понимают эмоции внутри себя и других.

. Мудрые люди обычно проявляют эмоциональную устойчивость во время трудностей. Это не значит, что они всегда абсолютно спокойны. Они просто обладают эмоциональным интеллектом, понимают эмоции внутри себя и других. Учиться на жизненном опыте . Умные люди могут извлекать пользу из жизненных событий, черпать идеи из опыта и применять их на практике. Такие товарищи понимаю нестабильность мира, умеют принимать неизбежность перемен и подстраиваться под них.

. Умные люди могут извлекать пользу из жизненных событий, черпать идеи из опыта и применять их на практике. Такие товарищи понимаю нестабильность мира, умеют принимать неизбежность перемен и подстраиваться под них. Способность к саморефлексии. Мудрецы готовы анализировать свои поступки и развивать самосознание.

Эксперты говорят, что, развивая и приумножая эти навыки, можно способствовать развитию мудрости у себя любимого. Как минимум, нужно проанализировать свои поступки и ошибки. Правда, пустой самокритикой заниматься не стоит. И вот почему.