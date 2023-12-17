Учёные назвали 5 качеств настоящих мудрецов. Сколько есть у вас?
Мудрость помогает людям ориентироваться в сложных ситуациях и выходить достойно из любых неприятностей. Так поступать дано не каждому, но мудрые люди точно существуют. Правда, распознать таких товарищей и тем более стать таким не так уж и просто. Недавно учёные предложили «интегративную модель мудрости». Рассказываем, что она представляет из себя.
Cole Marshall / Unsplash
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology Review, мудрые люди проявляют, как правило, пять замечательных качеств. Вот они:
- Жажда исследований. Мудрецы отличаются врождённым любопытством и стремлением более детально изучить жизнь, проанализировать проблемы с разных сторон. То есть они принимают разные точки зрения не так угрозу для своих интересов, а как источник обогащения.
- Глубокая забота о других. Мудрые люди искренне заботятся о других, готовы делиться с ними эмоциями и испытывать сочувствие. Мудрецы ориентированы на общее благо. Правда, совсем отрешаться от своих интересов тоже нельзя — нужен баланс.
- Способность регулировать эмоции. Мудрые люди обычно проявляют эмоциональную устойчивость во время трудностей. Это не значит, что они всегда абсолютно спокойны. Они просто обладают эмоциональным интеллектом, понимают эмоции внутри себя и других.
- Учиться на жизненном опыте. Умные люди могут извлекать пользу из жизненных событий, черпать идеи из опыта и применять их на практике. Такие товарищи понимаю нестабильность мира, умеют принимать неизбежность перемен и подстраиваться под них.
- Способность к саморефлексии. Мудрецы готовы анализировать свои поступки и развивать самосознание.
Эксперты говорят, что, развивая и приумножая эти навыки, можно способствовать развитию мудрости у себя любимого. Как минимум, нужно проанализировать свои поступки и ошибки. Правда, пустой самокритикой заниматься не стоит. И вот почему.