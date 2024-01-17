Учёные назвали главный признак сверхчеловека, помогающий от всех болезней

Учёные из Университета Китасато в Японии выяснили, что сильные бёдра защищают людей, перенёсших инфаркт, от развития сердечной недостаточности. У них вероятность такого варианта развития событий на 41% ниже, чем людей с обычной комплекцией. Специалисты измерили четырёхглавую мышцу бедра у более чем 1000 пациентов, перенёсших сердечный приступ. Дальнейшие наблюдения показали, что рост этой мышцы на 5% снижал риск развития сердечной недостаточности на 11%.

А ещё сильные бёдра оказывают положительное влияние на работу мозга. В подтверждение этому исследование Королевского колледжа Лондона от 2015 года. В нём приняли участие более 300 добровольцев, за которыми наблюдали 10 лет. Связь между умственными способностями и сильными мышцами ног оказалась весомой, но обосновать её не получилось. Зато другое исследование, уже 2018 года, показало, что упражнения для ног с отягощением на переднюю поверхность бедра запускают нервные сигналы, жизненно важные для выработки новых клеток мозга.

Также накачанные бёдра помогают снизить нагрузку, а значит и боль в пояснице. Исследование сингапурских специалистов 2019 года это доказывает. В нём участвовали 84 бегуна с хроническими болями в спине. После курса тренировок их состояние улучшилось. И ещё один плюс сильной передней поверхности бедра — таким людям с меньшей вероятностью потребуется замена коленного сустава. Они нуждаются в такой операции на 82% реже, чем те, у кого четырёхглавая мышца небольшая.

Кроме того, доказано, что сильные бёдра помогают стабилизировать тело при ходьбе, а значит, снижают вероятность падений.

Так что спорт и тренировки — залог крепкого здоровья. Правда, не все тренировки полезны. Здесь назвали три самых опасных упражнения в зале для новичков.