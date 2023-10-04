Учёные назвали возраст, когда люди больше всего довольны жизнью. Придётся подождать

Группа психологов провела исследование, в котором приняли участие почти 500 000 человек. В ходе анализа специалисты оценили, насколько эти люди были удовлетворены жизнью, а также проанализировали положительные и отрицательные аффекты — склонность к приятным или негативным эмоциям по отношению к себе и людям вокруг.

Оказалось, что пик удовлетворённости жизнью наступает не в 30 и даже не в 50 лет, а позже — в районе 70 лет. А потом ощущение благополучия начинает снижаться. По крайней мере до 96 лет — это самый старший возраст участников.

А вот самыми несчастными ощущают себя подростки в возрасте от 9 до 16 лет. Для людей вплоть до 22 лет характерны частные негативные переживания и низкая самооценка. После этого уверенность в себе растёт вплоть до 60 лет, а затем пессимизм снова начинает завоёвывать власть — и так до 87 лет. А вот позитивные настроения медленно, но постоянно снижаются в процессе всей жизни.

Но вряд ли стоит ждать 70 лет, чтобы ощутить настоящее счастье, — нужно продолжать его искать и радоваться жизни прямо сейчас. О том, как стать счастливее, «Секрет» рассказал в этом материале.