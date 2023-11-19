Учёные назвали ещё одну планету Солнечной системы, на которой может быть жизнь. Несмотря на адское пекло

По словам автора статьи Алексиса Родригеса, это открытые дополняет предыдущие исследования. В одном из последних азотные ледники нашли, например, и на самой холодной планете — Плутоне. Это доказывает, что оледенение простирается от самых жарких до самых холодных границ нашей Солнечной системы, уточнил он.

Учёные отметили, что на Земле обитаемые ниши появляются даже в самых суровых условиях благодаря особым солевым соединениям. Именно поэтому специалисты и допускают существование пригодных для жизни условий в недрах Меркурия. К слову, на поверхности этой планеты аж плюс 179 °C.

Интересно, что, несмотря интерес к другим планетам, учёным пока не удалось разгадать все тайны даже на Земле. Например, недавно они выяснили, почему вымерли динозавры.