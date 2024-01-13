Учёные обнаружили ещё одно полезное свойство у шоколада. Внимание, гипертоники

Как выяснили учёные из народной больницы Шаосин и одноименного университета в Китае, тёмный шоколад действительно заметно снижает риски развития эссенциальной гипертензии.

Для того, чтобы в этом убедиться исследователи проанализировали данные о здоровье и анализы почти 65 000 европейцев. Они пытались определить причинно-следственную связь между генетически предсказанным уровнем потребления тёмного шоколада и риском развития болезней сердца. В списке были такие недуги как ишемия, инфаркт, тромбоз вен, фибрилляция предсердий и другие. Для выявления закономерностей использовался метод менделевской рандомизации. Он предполагает использование измеренных вариации в генах для изучения влияния на конечный результат.

В итоге оказалось, что шоколад снижает риски гипертонии и только. Никакой связи между употреблением шоколада и болезнями сердца не выявлено. Предположительно, польза шоколада обусловлена тем, что флаванолы, которые содержатся в тёмном шоколаде, способны улучшать функцию эндотелия и делать сосуды более эластичными.

Ранее директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США развеял главный миф о шоколаде.