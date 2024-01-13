Учёные обнаружили ещё одно полезное свойство у шоколада. Внимание, гипертоники
Шоколад любимое лакомство детей и большинства взрослых. Правда, как и все сладости, шоколад часто критикуют за большое количество сахара в составе. Тем более, что недобросовестные производители делают порой его не из какао масла, а дешёвых и вредных аналогов. Но на деле полезных свойств у шоколада, тёмного уж точно, немало. Например, выяснилось, что он снижает риск эссенциальной гипертензии, то есть гипертонии.
Как выяснили учёные из народной больницы Шаосин и одноименного университета в Китае, тёмный шоколад действительно заметно снижает риски развития эссенциальной гипертензии.
Для того, чтобы в этом убедиться исследователи проанализировали данные о здоровье и анализы почти 65 000 европейцев. Они пытались определить причинно-следственную связь между генетически предсказанным уровнем потребления тёмного шоколада и риском развития болезней сердца. В списке были такие недуги как ишемия, инфаркт, тромбоз вен, фибрилляция предсердий и другие. Для выявления закономерностей использовался метод менделевской рандомизации. Он предполагает использование измеренных вариации в генах для изучения влияния на конечный результат.
В итоге оказалось, что шоколад снижает риски гипертонии и только. Никакой связи между употреблением шоколада и болезнями сердца не выявлено. Предположительно, польза шоколада обусловлена тем, что флаванолы, которые содержатся в тёмном шоколаде, способны улучшать функцию эндотелия и делать сосуды более эластичными.
Ранее директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США развеял главный миф о шоколаде.