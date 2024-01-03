Учёные объяснили, как работает проклятье Тутанхамона. Никакой мистики — чистая наука

Средства на поиск гробницы Тутанхамона Говарду Картеру выделил английский собиратель древностей Джордж Герберт, граф Карнарвон. Исследователь решил провести раскопки в ничем не примечательной деревушке египетских строителей в Долине царей, и не прогадал. Так он наткнулся на вход в гробницу.

Граф Карнавон не дожил до вскрытия гробницы год. По официальной версии, он неудачно порезался бритвой в месте укуса комара и скончался от заражения крови. Эта смерть была не единственной — за несколько лет умерли ещё 4 человека из тех, кто участвовал в открытии гробницы.

Череда смертей подогрела слухи о проклятье гробницы. Появилась легенда, что на стене склепа якобы была надпись: «Тех, кто войдёт в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти». На самом деле такого текста там не нашли.

Спустя годы английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль всё-таки выяснили, от чего на самом деле скончался граф Карнавон. Причиной его смерти, по мнению учёных, стало вовсе не проклятье фараона, а «пещерная болезнь». Её вызывают микроскопические грибки Aspergillus, которые поражают дыхательные пути людей со слабым иммунитетом.

Склепы — благоприятная среда для грибка. Споры Aspergillus могут жить там очень долго. Особенно хорошо они растут в зерне, которого в гробнице Тутанхамона было в избытке, подчёркивали учёные.

Другие исследователи подсчитали, что средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы — 23 года, написало РИА «Новости». К примеру, Говард Картер умер через 12 лет после того, как вскрыл гробницу. И причиной его смерти стал рак.

На самом деле наука может объяснить всё, что с нами происходит. Но если вам всё равно хочется верить во что-то, почитайте народные приметы на 3 января. Вдруг сбудется.