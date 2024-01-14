Учёные объяснили, почему зелёный чай полезен для любителей кальяна
Зелёный чай известен своими противовоспалительными, тонизирующими и другими полезными эффектами. На этот раз учёные обнаружили ещё одно ценное свойство этого напитка. Оказалось, что чай способен смягчить негативные последствия от курения кальяна. Напомним, что кальян не менее опасен, чем обычные сигареты, а его дым содержит канцерогены, тяжёлые металлы и не только.
Изучением пользы зелёного чая для любителей подымить занимались биологи РУДН с коллегами из Иордании и Малайзии. Результаты исследования представлены в журнале Molecules.
Они выяснили, что флавоноид в составе зелёного чая может снижать воспаление и окислительный стресс, защищать ткани лёгких, печени и почек от негативных последствий кальяна. Прежде всего речь идёт об антиоксиданте галлат эпигаллокатехине (EGCG), который составляет 80% всех катехинов в зелёном чае. Этот компонент легко подавляет свободные радикалы и снижает окислительный стресс, а значит, предотвращает повреждение тканей.
Действие EGCG специалисты проверили на 48 мышах. Часть из них «курила» кальян с вкусовой добавкой, а часть — без. Часть грызунов после «курения» получала дозу EGCG, а часть — нет. В результате оказалось, что те мышки, которые получали после кальяна дозу EGCG, имели менее выраженные маркеры воспаления и оксидативного стресса. В случае вдыхания дыма без добавок показатели практически соответствовали нормальным значениям. При этом молекулярные механизмы такого действия EGCG ещё не изучены.
Больше о пользе зелёного чая можно прочитать тут.