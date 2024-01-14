Учёные объяснили, почему зелёный чай полезен для любителей кальяна

Изучением пользы зелёного чая для любителей подымить занимались биологи РУДН с коллегами из Иордании и Малайзии. Результаты исследования представлены в журнале Molecules.

Они выяснили, что флавоноид в составе зелёного чая может снижать воспаление и окислительный стресс, защищать ткани лёгких, печени и почек от негативных последствий кальяна. Прежде всего речь идёт об антиоксиданте галлат эпигаллокатехине (EGCG), который составляет 80% всех катехинов в зелёном чае. Этот компонент легко подавляет свободные радикалы и снижает окислительный стресс, а значит, предотвращает повреждение тканей.

Действие EGCG специалисты проверили на 48 мышах. Часть из них «курила» кальян с вкусовой добавкой, а часть — без. Часть грызунов после «курения» получала дозу EGCG, а часть — нет. В результате оказалось, что те мышки, которые получали после кальяна дозу EGCG, имели менее выраженные маркеры воспаления и оксидативного стресса. В случае вдыхания дыма без добавок показатели практически соответствовали нормальным значениям. При этом молекулярные механизмы такого действия EGCG ещё не изучены.

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