Учёные раскрыли, к чему приводят угрозы от матерей в детстве
Некоторые родители в воспитательных целях активно используют угрозы и запугивания: «не хочешь убирать — никто замуж не возьмёт», «плохо учишься — будешь жить под мостом с бездомными» и т. п. Они рассчитывают на то, что ребёнок задумается и станет примерным. Психологи из Хьюстонского университета выяснили, что эта схема не работает. Их работу опубликовал Journal of Clinical Psychology.
Психологов интересовало, как угрожающее поведение родителей влияет на чувство беспомощности и ощущение собственной способности справляться с жизненными вызовами и детей, когда они вырастают. Для этого учёные провели онлайн-опрос среди 855 студентов в возрасте от 18 до 24 лет.
Оказалось, что более беспомощными и менее самодостаточными ощущали себя те, кто сталкивался в детстве с угрожающим поведением любого из родителей. При этом материнское угрожающее поведение оказалось косвенно связано с тяжестью симптомов тревоги у выросших детей.
Такие дети больше подвержены тревожным расстройствам — состояниям, когда человек постоянно испытывает повышенное беспокойство и чувство страха. К группе тревожных расстройств относятся, например, паническое расстройство и специфические фобии.
Воспитание ребёнка — процесс сложный и тонкий. Немудрено наломать дров, особенно неопытным родителям. Причём взрослым иногда кажется, что они стараются как лучше, а ребёнок ведёт себя только хуже, а то и вовсе подсаживается на алкоголь или наркотики. Психолог объяснила причины такого феномена.