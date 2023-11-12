Учёные раскрыли, к чему приводят угрозы от матерей в детстве

Психологов интересовало, как угрожающее поведение родителей влияет на чувство беспомощности и ощущение собственной способности справляться с жизненными вызовами и детей, когда они вырастают. Для этого учёные провели онлайн-опрос среди 855 студентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Оказалось, что более беспомощными и менее самодостаточными ощущали себя те, кто сталкивался в детстве с угрожающим поведением любого из родителей. При этом материнское угрожающее поведение оказалось косвенно связано с тяжестью симптомов тревоги у выросших детей.

Такие дети больше подвержены тревожным расстройствам — состояниям, когда человек постоянно испытывает повышенное беспокойство и чувство страха. К группе тревожных расстройств относятся, например, паническое расстройство и специфические фобии.

Воспитание ребёнка — процесс сложный и тонкий. Немудрено наломать дров, особенно неопытным родителям. Причём взрослым иногда кажется, что они стараются как лучше, а ребёнок ведёт себя только хуже, а то и вовсе подсаживается на алкоголь или наркотики. Психолог объяснила причины такого феномена.