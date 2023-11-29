Учёные призвали не жениться в 20 лет. И вот почему

Исследователи из демографического института в Голландии изучили данные 1003 человек за 35 лет — с 1984 по 2019 год. Всех поделили на две группы. В первой оказались те, кто, съехав от родителей, сразу же начал жить с партнёром, а во второй — решившие сначала насладиться молодостью в одиночестве.

И что вы думаете, в плюсе оказались как раз те, кто позволил себе побыть одиноким. Их психика была более подготовлена к любовным разочарованиям в будущем — даже женщины легче переживали разрыв отношений. Другая картина у быстро сменивших родительское гнездо на собственную семью: расставание для них стало тяжёлым событием — ведь они ожидали, что отношения никогда не закончатся.

Один из авторов исследования, Лоннеке Ван ден Берг, отметила, что, несмотря на то что у одиночества часто негативное восприятие, оно даёт возможность сосредоточиться на себе. Так, у молодых людей, не обременённых долгими отношениями, куда больше вариантов завести друзей, получить хорошее образование и подняться на работе.

Также учёные подметили ещё два плюса молодости без долгих отношений: девушки без бойфренда в будущем оказались более финансово независимыми, чем их подруги, которые в те же годы были замужем. Что касается парней: одинокие в молодые годы в итоге более приспособлены к делам по дому, чем те, у кого была жена или постоянная девушка.

«В то же время, если вам 20 и вы состоите в долгих, счастливых и здоровых отношениях, вовсе не нужно из них выходить», — сказала Берг.

Затянувшееся одиночество в молодости и правда воспринимается не особо положительно. Но у каждого свой взгляд. Актёр Андрей Ургант считает, что странно, когда у взрослого мужчины нет жены.

«Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жён?» — заявил он.

Сам 67-летний Ургант-старший как раз снова женился.