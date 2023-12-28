Учёные спрогнозировали усиление активности Солнца после Нового года. К чему готовиться

Как сообщили «Аргументы и факты», к середине февраля 2023-го учёные насчитали семь солнечных вспышек высшего балла X. При этом в 2022 году таких было всего пять. С осени 2023-го магнитные бури, которые появляются вследствие всплеска солнечной активности, стали накрывать Землю практически без остановки. Из-за этого россияне смогли увидеть полярное сияние там, где его никогда не было. Так что слабым текущий цикл Солнца не назовёшь. Тем более что его пик запланирован на лето 2025 года, а сам цикл продлится примерно до 2030-го.

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в текущем цикле ещё точно будут крупные события. Эксперты не исключили, что в 2024 году будут намного более мощные вспышки, но пока они лишь отметили, что Солнце входит в новый год в фазе роста.

Ранее учёные из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте спрогнозировали сильнейшую вспышку на Солнце в 2024 году. Чего ждать — рассказали тут.