Учёные спрогнозировали усиление активности Солнца после Нового года. К чему готовиться
Текущий 25-й цикл активности Солнца начался в декабре 2019 года. Ожидалось, что он станет самым низким по силе в сравнении со всеми предыдущими. Но в 2023 году, особенно под конец года, вспышки происходили на небесном светиле почти одна за одной. Учёные говорят, что расслабляться не стоит — в 2024 году вспышки могут быть ещё сильнее. А значит, и магнитные бури не заставят себя ждать.
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Как сообщили «Аргументы и факты», к середине февраля 2023-го учёные насчитали семь солнечных вспышек высшего балла X. При этом в 2022 году таких было всего пять. С осени 2023-го магнитные бури, которые появляются вследствие всплеска солнечной активности, стали накрывать Землю практически без остановки. Из-за этого россияне смогли увидеть полярное сияние там, где его никогда не было. Так что слабым текущий цикл Солнца не назовёшь. Тем более что его пик запланирован на лето 2025 года, а сам цикл продлится примерно до 2030-го.
Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в текущем цикле ещё точно будут крупные события. Эксперты не исключили, что в 2024 году будут намного более мощные вспышки, но пока они лишь отметили, что Солнце входит в новый год в фазе роста.
Ранее учёные из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте спрогнозировали сильнейшую вспышку на Солнце в 2024 году. Чего ждать — рассказали тут.