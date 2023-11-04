Учёные раскрыли пользу картошки для сердца и сосудов

Американские учёные выяснили, что картофель — ценный продукт в рационе. Для этого они сравнили картошку с двумя её близкими «углеводными братьями» хлебом и рисом. Кстати, последние два продукта обычно тоже под запретом у зожников.

Исследователи напомнили, что зерновые и крахмалистые продукты содержат сложные углеводы. Но у хлеба, риса и картошки состав совершенно разный. В крахмалистых овощах может быть больше полезных микро- и макроэлементов. Эксперты проверили это на практике и сравнили состав.

Оказалось, что в картофелине среднего размера 15% суточной нормы калия, а в цельнозерновом хлебе только 3%. Витамина С в популярном корнеплоде содержится 30% от суточной номы, а в хлебе его вообще нет. При этом железа в мучном изделии больше — 9% от суточной нормы против 6%. И по питательным волокнам картошка тоже проигрывает — 8% против 14%.

Учитывая, что калий полезен для сердца, а витамин С незаменим для иммунитета и кожи, картошка кажется не такой уже и вредной. Кстати, учёные не стали брать в расчёт рис — там пользы ещё меньше.

Чтобы получить от картошки максимум пользы, её лучше запекать, а если она ещё и молодая — то сразу с кожурой. В последней много витаминов. Ещё больше интересных фактов о картофеле можно узнать тут.