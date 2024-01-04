Учёные раскрыли секрет идеальной челюсти. Всё дело в углах

Исследователи из Брюссельского университета провели два опроса, в ходе которых предложили оценить чёрно-белые фотографии разных людей. На снимках были и обычные люди, и знаменитости. При этом половина жюри были пластическими хирургами.

Участников эксперимента попросили оценить, насколько люди на снимках кажутся им привлекательными. Глаз на фото видно не было — это нужно для того, чтобы другие черты лица не помешали сделать выбор.

В числе фотографий были снимки Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Милы Кунис, Ирины Шейк, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и других известных красавиц. В результате оказалось, что самая красивая челюсть не у Анджелины Джоли, а у Кейт Мосс. За неё проголосовали 76% респондентов. Её угол нижней челюсти составил 139 градусов.

А средний показатель этого параметра у красавиц — 142 градуса, его и признали идеальным. У мужчин самой красивой оказалась челюсть с углом в 130 градусов. При этом пухлые щёки и квадратная форма лица у парней без ярко выраженных скул не привлекли 74% участников исследования.

Так что чёткая линия подбородка — та особенность, которая идёт и женщинам, и мужчинам.

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