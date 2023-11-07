Учёные назвали три периода жизни, когда алкоголь для человека опаснее всего

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии смогли выяснить, для каких людей влияние алкоголя окажется более губительным.

Итак, первая группа — это беременные. В период вынашивания малыша даже малые дозы алкоголя могут привести к проблемам в развитии мозга у плода и когнитивным расстройствам.

На втором месте — подростки от 15 до 19 лет. В молодом возрасте белое вещество развивается наиболее активно и кора мозга достигает максимального объёма. Если у ребёнка появляется пристрастие к употреблению спиртных напитков, то с развитием мозга, наверняка, возникнут проблемы.

Третья по уязвимости группа — пожилые люди. У них любовь к алкоголю может быть опаснее, чем курение и привести к деменции.

Многие думают, что речь идёт именно о крепких напитках типо водки или коньяка, но на деле абсолютно любой алкоголь вреден для здоровья. Например, даже пиво при регулярном употреблении может вызвать зависимость. А ведь напиток-то низкоалкогольный.