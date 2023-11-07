Учёные назвали три периода жизни, когда алкоголь для человека опаснее всего
О негативном влиянии алкоголя на организм известно всем. Правда, лишь единицы смогли исключить горячительные напитки из своей жизни полностью. В основном бокальчик вина за ужином или бутылку пива себе может позволить почти каждый. Всё бы ничего, но для некоторых людей даже совсем малые дозы могут оказаться опасными.
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии смогли выяснить, для каких людей влияние алкоголя окажется более губительным.
Итак, первая группа — это беременные. В период вынашивания малыша даже малые дозы алкоголя могут привести к проблемам в развитии мозга у плода и когнитивным расстройствам.
На втором месте — подростки от 15 до 19 лет. В молодом возрасте белое вещество развивается наиболее активно и кора мозга достигает максимального объёма. Если у ребёнка появляется пристрастие к употреблению спиртных напитков, то с развитием мозга, наверняка, возникнут проблемы.
Третья по уязвимости группа — пожилые люди. У них любовь к алкоголю может быть опаснее, чем курение и привести к деменции.
Многие думают, что речь идёт именно о крепких напитках типо водки или коньяка, но на деле абсолютно любой алкоголь вреден для здоровья. Например, даже пиво при регулярном употреблении может вызвать зависимость. А ведь напиток-то низкоалкогольный.