Учёные разрешили не закрывать крышку унитаза. Всё равно толку мало

Американские учёные провели эксперимент — они поместили в заранее продезинфицированные унитазы бактериофаг MS2, который не вызывает у человека какие-либо заболевания. Затем они смывали воду с бактериями при открытой и закрытой крышке и брали пробы со всех ближайших поверхностей.

Оказалось, что крышка влияла только на то, куда бактерии полетят, а не на их количество. Самым лучшим способом защитить себя от вредных организмов оказалась уборка с дезинфицирующим средством, которое содержит соляную кислоту. Она снижала уровень загрязнения и сокращала поголовье бактерий.

А ещё выяснилось, что смывать в туалет можно далеко не всё. Если не хочется познакомиться с отходами всех соседей сразу или оплачивать им ремонт, лучше прочитать этот материал.