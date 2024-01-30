Опубликовано 30 января 2024, 15:20
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Учёные разрешили не закрывать крышку унитаза. Всё равно толку мало
Знающие люди не единожды говорили, что прежде чем нажать на смыв унитаза, нужно прикрыть крышку, чтобы потоки воды не подняли в воздух различные вредные бактерии. Зачем дышать этими паразитами и снижать себе иммунитет или даже зарабатывать болезни? Однако учёные провели эксперимент и выяснили, что на самом деле этот лайфхак вообще не рабочий.
Американские учёные провели эксперимент — они поместили в заранее продезинфицированные унитазы бактериофаг MS2, который не вызывает у человека какие-либо заболевания. Затем они смывали воду с бактериями при открытой и закрытой крышке и брали пробы со всех ближайших поверхностей.
Оказалось, что крышка влияла только на то, куда бактерии полетят, а не на их количество. Самым лучшим способом защитить себя от вредных организмов оказалась уборка с дезинфицирующим средством, которое содержит соляную кислоту. Она снижала уровень загрязнения и сокращала поголовье бактерий.
А ещё выяснилось, что смывать в туалет можно далеко не всё. Если не хочется познакомиться с отходами всех соседей сразу или оплачивать им ремонт, лучше прочитать этот материал.