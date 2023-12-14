Геомагнитные бури угрожают безопасности движения поездов. Так считают учёные

Один из случаев произошёл на железной дороге в 1982 году в Швеции — во время геомагнитной бури сигнал светофора на путях вдруг начал меняться с зелёного на красный и обратно. Поезд тогда не шёл, а неисправностей в светофоре не нашли. Инженеры предположили, что это технический сбой, а причина — как раз протекание геомагнитно-индуцированных токов через сеть железнодорожной сигнализации.

В дальнейшем специалисты замечали и другие необъяснимые сбои в работе железнодорожной сигнализации во время высокой геомагнитной активности.

Учёные не остались в стороне и стали исследовать вопрос. Специалисты из Ланкастерского университета Великобритании, например, определили, что геомагнитно-индуцированные токи вызывают «электрические возмущения» в рельсовых нитях, что, в свою очередь, нарушает работу рельсовых цепей, необходимых для безопасности движения поездов. Причём причиной сбоев в системах управления движения поездами, по их мнению, теоретически могут быть даже слабые геомагнитные бури.

А риски для железных дорог и других объектов инфраструктуры могут увеличиваться в период 11-летнего цикла солнечной активности. Он идёт сейчас, а пик, по прогнозам учёных, будет в июле 2025 года, отметило Naked Science.

Из-за сильнейшей вспышки на Солнце люди также могут остаться без интернета. Правда, индийский физик Дибьенду Нанди считает, что она произойдёт уже в 2024 году, а не в 2025-м.