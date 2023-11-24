Редкие крысы-гиганты впервые попали на камеру. Они весят по килограмму

Крыс Вангуну обнаружила группа учёных из Полевого музея в Чикаго. Помимо крупных габаритов, у грызунов есть ещё одна особенность — мощные зубы. Ими они могут раскалывать кокосы.

Чтобы заполучить фото столь необычных грызунов, учёные расставили фотоловушки по всему острову. И наконец смогли сделать аж 95 фотографий зверьков.

Увы, есть большая вероятность, что редкие крысы останутся только на фото. Сейчас Вангуну под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов в местах их обитания, отметило издание.