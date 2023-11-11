Учёные вывели зелёную и светящуюся в темноте макаку. В этом правда есть смысл

Китайские учёные вживляли флуоресцентный белок в эмбрионы, у которых в силу возраста ещё не было иммунитета, чтобы противостоять другой ДНК, затем растили эти эмбрионы, подселяли их самкам макаки и следили за развитием.

Из большой выборки удачным получился только один детёныш, который смог родиться и у которого процент изменившихся клеток был высоким — 90% (были ещё макаки, у которых флуоресцентный белок просто рассосался).

Правда, спустя 10 дней обезьянку пришлось усыпить из-за лёгочной недостаточности, однако это дало исследователям нужную информацию. Такое животное-химеру они делали для того, чтобы улучшить выращивание у животных человеческих органов для пересадки. Сейчас так тоже делают, но с переменным успехом, например, внутри свиного зародыша создавали человеческую почку.

К тому же если виды химеризации далеки друг от друга, то ДНК никак не хочет приживаться. То есть мышку с крысой скрестить получится, а вот мышку и человека — уже нет. Хочется как-то этот момент исправить.

Учёные часто проводят эксперименты над животными, но не всегда живыми. Например, нейробиологи недавно выяснили, что собаки вроде как умнее кошек. У них в мозге 530 млн нейронов, а у кошек — всего 250 млн. Но тут есть нюанс, кошатники, погодите злиться. Мозг кошки сам по себе меньше собачьего и плотность нейронов в нём выше, так что всё сложно.