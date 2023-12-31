Аспирин может спасти от диабета, выяснили учёные

Как выяснили австралийские учёные из Университета Монаша, приём низких доз аспирина помогает снизить риски развития сахарного диабета 2-го типа у пожилых людей. Свои выводы они опубликовали в журнале Lancet.

Специалисты решили проверить свои предположения на тех людях, которые и так ежедневно принимают аспирин для того, чтобы снизить риски развития инфаркта и инсульта. А таких немало. Они почти пять лет наблюдали за 16 000 человек, половина из которых пила аспирин, а половина — нет.

В результате у 995 человек появился диабет 2-го типа: из них 536 пациентов аспирин не пили, а 459 — принимали. Получается, что препарат снижал риски развития диабета на 15%. По словам экспертов, это очень хороший результат. Также у тех, кто пил эти таблетки, с утра натощак уровень глюкозы был ниже, чем у представителей у второй группы.

Но не стоит забывать, что среди классических недостатков аспирина — вероятность кровотечения. Его выявили у 300 человек, которые пили препарат, и у 210 человек из другой группы.

Кстати, аспирин — тот препарат, которые должен быть в новогодней аптечке. Что туда ещё положить — узнайте здесь.