Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 06:00
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Учёные выяснили, что ковид лишает нас счастья. И это не шутка

Многие люди, которые перенесли коронавирус, впоследствии отмечали, что долго не могли восстановиться после болезни: кто-то жаловался на выпадение волос, кто-то на общую слабость, у других были проблемы с настроением и психологическим состоянием. Последнее, как оказалось, не просто совпадение. Учёные выяснили, что ковид поражает клетки мозга, ответственные за настроение.
Учёные выяснили, что ковид лишает нас счастья. И это не шутка
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Учёные из Медицинского колледжа Вайля Корнелла, Колумбийского университета и Мемориального онкологического центра Слоана — Кеттеринга провели исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирус поражает клетки мозга, ответственные за радость и стресс.

Они взяли человеческие стволовые клетки и создали несколько типов клеток, чтобы проверить, как вирус повлияет на каждую из них. В итоге оказалось, что коронавирус влияет только на дофаминовые нейроны. Причём он разрушает их до такой степени, что они уже не могут делиться и расти. К слову, дофамин очень часто называют гормоном счастья, так как он отвечает за концентрацию, память, сон и обучение движениям.

Оказалось, именно поэтому многих после ковида одолевают тоска и «мозговой туман». Выводы будут полезны для разработки терапии от постковида.

А пока чёткого лечения нет, лучше постараться сделать так, чтобы вообще не болеть короной. На помощь придёт диета с низким содержанием жиров.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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