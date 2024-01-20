Учёные выяснили, что ковид лишает нас счастья. И это не шутка

Учёные из Медицинского колледжа Вайля Корнелла, Колумбийского университета и Мемориального онкологического центра Слоана — Кеттеринга провели исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирус поражает клетки мозга, ответственные за радость и стресс.

Они взяли человеческие стволовые клетки и создали несколько типов клеток, чтобы проверить, как вирус повлияет на каждую из них. В итоге оказалось, что коронавирус влияет только на дофаминовые нейроны. Причём он разрушает их до такой степени, что они уже не могут делиться и расти. К слову, дофамин очень часто называют гормоном счастья, так как он отвечает за концентрацию, память, сон и обучение движениям.

Оказалось, именно поэтому многих после ковида одолевают тоска и «мозговой туман». Выводы будут полезны для разработки терапии от постковида.

А пока чёткого лечения нет, лучше постараться сделать так, чтобы вообще не болеть короной. На помощь придёт диета с низким содержанием жиров.