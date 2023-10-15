Учёные выяснили, что совы зарабатывают меньше жаворонков. Всё просыпают?
Мир давно разделился на два типа людей: тех, кто легко вскакивает с первыми лучами солнца и тех, кто ходит до полудня на автопилоте. Да, мы сейчас говорим о жаворонках и совах. И у тех и у других есть свои особенности и сильные стороны, но недавно финские учёные обнаружили, что кое-где полуночники дали слабину. Исследователи нашли связь между циркадным ритмом человека и уровнем его дохода. Оказалось, что совы проигрывают жаворонкам по зарплате: любители ранних подъёмов в среднем зарабатывают на 4% больше.
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Свои выводы учёные сделали, опираясь на комплексные данные жителей Северной Финляндии. Они обращали внимание на уровень образования, опыт работы, образ жизни и показатели здоровья. По наблюдениями специалистов, совы чаще употребляют алкоголь и курят, в их жизни мало физической активности, зато много часов, проведенных перед монитором уже в нерабочее время.
«В среднем меньший опыт работы и плохой выбор в отношении здорового образа жизни связаны с более низким уровнем дохода в среднем возрасте», — считают исследователи.
Стоит отметить, что в Финляндии рабочий день начинается в 8 утра. Разница в доходах ещё может объясняться тем, что в это время совы наименее продуктивны.