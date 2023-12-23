Учёные выяснили, что женские слёзы делают мужчин менее агрессивными
Не замечали ли вы изменения в своём поведении, когда женщина рядом плачет? Благодаря совместной работе израильских и американских учёных мир узнал о том, что женские слёзы блокируют агрессию у мужчин. Для того чтобы применить это на пользу обществу, учёные теперь хотят выявить особую составляющую слёз. Также они собираются выяснить, как запах слёз влияет на женщин.
Эксперимент со слезами проводили при участии 31 мужчины. А женщины смотрели грустные фильмы и плакали — так у них собрали необходимое количество слёзной жидкости.
Сначала к верхней губе каждого испытуемого приложили ватный тампон, смоченный слезами. Потом им включили компьютерную игру, которую в психологии используют для провоцирования агрессивного поведения — там несправедливо вычитают очки.
И что в итоге? Оказалось, что у мужчин, которые нюхали женские слёзы, агрессивное поведение во время игры снизилось на 43,7%. Также испытуемым сделали МРТ — две области мозга, связанные с агрессией (префронтальная кора и передняя островковая доля) стали более активными, когда мужчин провоцировали во время игры, но не стали настолько активными в тех же ситуациях, если они нюхали слёзы.
«Эти результаты свидетельствуют о том, что слёзы представляют собой химическое покрытие, обеспечивающее защиту от агрессии, и что этот эффект характерен для грызунов и людей, а возможно, и для других млекопитающих», — рассказал руководитель исследования, профессор Ноам Собел.
Другое исследование с участием мужчин провели немецкие учёные. Они давали испытуемым фото одной и той же женщины на белом и красном фоне. Оказалось, что последний цвет делает дам более привлекательными.