Учёные выяснили, что женские слёзы делают мужчин менее агрессивными

Эксперимент со слезами проводили при участии 31 мужчины. А женщины смотрели грустные фильмы и плакали — так у них собрали необходимое количество слёзной жидкости.

Сначала к верхней губе каждого испытуемого приложили ватный тампон, смоченный слезами. Потом им включили компьютерную игру, которую в психологии используют для провоцирования агрессивного поведения — там несправедливо вычитают очки.

И что в итоге? Оказалось, что у мужчин, которые нюхали женские слёзы, агрессивное поведение во время игры снизилось на 43,7%. Также испытуемым сделали МРТ — две области мозга, связанные с агрессией (префронтальная кора и передняя островковая доля) стали более активными, когда мужчин провоцировали во время игры, но не стали настолько активными в тех же ситуациях, если они нюхали слёзы.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что слёзы представляют собой химическое покрытие, обеспечивающее защиту от агрессии, и что этот эффект характерен для грызунов и людей, а возможно, и для других млекопитающих», — рассказал руководитель исследования, профессор Ноам Собел.

Другое исследование с участием мужчин провели немецкие учёные. Они давали испытуемым фото одной и той же женщины на белом и красном фоне. Оказалось, что последний цвет делает дам более привлекательными.