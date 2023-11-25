Учёные выяснили, как климат повлияет на внешность собак через 10 000 лет

Первый сценарий — если Землю накроет глобальное потепление. Учёные предсказывают, что в этом случае собаки уменьшатся в размерах, чтобы легче охлаждаться и не расходовать много еды и энергии. А ещё они, скорее всего, облысеют и обзаведутся большими головами и ушами.

В случае глобального похолодания собаки будут накапливать больше жира, также у них будет более густая и объёмная шерсть. Не исключено, что пёсики станут больше похожи на волков — обзаведутся сильными мышцами, которые нужны для бега и охоты, написало издание Interesting Engineering.

Ранее учёные поставили точку в вечном споре собачников и кошатников — кто же из их любимцев умнее. Для этого они посчитали количество нейронов в коре — области мозга, отвечающей за мышление и планирование. Вот что у них получилось.