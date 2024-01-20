Учёные выяснили, как распознать психопатов. Внимание на пальцы

Как рассказали учёные, есть понятие пальцевого индекса, которым обозначают соотношение длин указательного и безымянного пальцев. Этот показатель показывает, какой гормон преобладал во внутриутробный период жизни человека — тестостерон или эстроген. Если больше тестостерона, то безымянный палец значительно длиннее указательного.

Позже учёные поняли, что индекс показывает не только соотношение гормонов, но и личностные и поведенческие характеристики человека. В одной из последних работ с участием 80 испытуемых специалисты решили проверить, есть ли связь между поведением во взрослой жизни и пальцевым индексом. 44 участника эксперимента были пациентами клиники в иранском городе Керманшах. Часть из них страдала расстройством из-за употребления амфетамина, часть — антисоциальной психопатией, а остальные — и тем, и другим. Ещё 36 участников стали контрольной группой — они были полностью здоровы.

Все люди прошли психологические исследования, а ещё им всем измерили длину пальцев и рассчитали пальцевый индекс. В результате выяснилось, что у всех людей с нарушениями психики пальцевый индекс был ниже по сравнению с контрольной группой, то есть безымянные пальцы у пациентов клиники были гораздо длиннее указательных по сравнению с контрольной группой. У людей с двумя психическими диагнозами разница между пальцами была выражена ещё сильнее.

По словам автора исследования Сержа Бранда, длина пальцев не влияет на судьбу человека, но указывает на склонность к определённому поведению.

Кстати, по пальцам можно ещё и определить уровень кислородного голодания. О том, как это сделать, рассказали тут.