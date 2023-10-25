Учёные выяснили, как сидячий образ жизни влияет на сердце. Прогноз неутешительный
Важность спорта в жизни человека в очередной раз подтвердили учёные. На этот раз специалистам из Университета Гонконга удалось выяснить связь между сидячим образом жизни и риском развития ишемической болезни сердца. Они провели исследование с участием более 77 000 британцев, в ходе которого оценили состояние их здоровья и уровень подвижности. Рассказываем, что показали результаты эксперимента.
По данным Wiley Online Library, в ходе исследования специалисты также оценили генетический риск развития ишемии у каждого участника. Выяснилось, что сидячий образ жизни несёт в себе повышенные риски развития ишемия. Это заболевание, при котором кровь начинает хуже поступать к сердечной мышце. Оно возникает из-за сужения просвета в артериях сердца. А виной всему бляшки. Распознать ишемию можно по болям в груди и одышке.
Также результаты исследования показали, что риски ишемии при сидячем образе жизни растут независимо от генетической предрасположенности. При этом замена всего одного часа пассивности на физическую активность снижает вероятность проблем с сердцем на 9%. А у лиц с генетической предрасположенностью спорт даёт еще лучшие результаты. Так что спортом заниматься по-любому нужно.
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