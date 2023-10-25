Учёные выяснили, как сидячий образ жизни влияет на сердце. Прогноз неутешительный

По данным Wiley Online Library, в ходе исследования специалисты также оценили генетический риск развития ишемии у каждого участника. Выяснилось, что сидячий образ жизни несёт в себе повышенные риски развития ишемия. Это заболевание, при котором кровь начинает хуже поступать к сердечной мышце. Оно возникает из-за сужения просвета в артериях сердца. А виной всему бляшки. Распознать ишемию можно по болям в груди и одышке.

Также результаты исследования показали, что риски ишемии при сидячем образе жизни растут независимо от генетической предрасположенности. При этом замена всего одного часа пассивности на физическую активность снижает вероятность проблем с сердцем на 9%. А у лиц с генетической предрасположенностью спорт даёт еще лучшие результаты. Так что спортом заниматься по-любому нужно.

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