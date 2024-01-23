Часто используете в переписке злые эмодзи? Это говорит о психических проблемах

В эксперименте участвовали 222 человека. Им дали заполнить анкеты, чтобы после оценить уровни тревоги и депрессии, социального поведения, черт личности и различных аспектов использования смайлов, в том числе частоты, мотивации и предпочтений.

Учёные сделали вывод, что социальное поведение связано со всеми аспектами использования эмодзи, включая частоту, мотивацию и отношение. Негативные смайлы, как правило, выбирали люди с проблемами с психическим здоровьем. Позитивные — отличающиеся социальной активностью, экстраверсией и доброжелательностью.

Психологи считают выбор смайликов маркером для обозначения индивидуальных различий и душевного состояния. Они активируют области мозга, которые отвечают за обработку эмоций, а также влияют на восприятие общения, смягчая или подчёркивая передаваемую информацию.

Более ранние исследования показали, что мозг считывает графические символы как реальные эмоции собеседника. Как смайлики помогают в общении и портят его, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.