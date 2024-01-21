Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 17:20
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Учёные выяснили, почему собаки виляют хвостом на самом деле. Пушистые манипуляторы

Мало кто способен остаться равнодушным при виде виляющей хвостом собаки. Она явно радуется встрече и очень ей довольна, а это автоматически вызывает такую же реакцию и у человека. Однако учёные годами пытались понять, почему собаки машут хвостом, а те же кошки — нет. Оказалось, что всё дело в манипуляции и ритмах — человека просто обыграли на его же поле.
Учёные выяснили, почему собаки виляют хвостом на самом деле. Пушистые манипуляторы
© Mike Cox / Unsplash

Когда собака виляет хвостом, человеку это нравится не просто так — его мозг лучше воспринимает ритмичные движения и звуки. А собак приручать начали ещё 50 000 лет назад. Нидерландские учёные предположили, что за это время люди подсознательно выбирали собак, которые чащи виляли хвостом, чем их более спокойных сородичей, и так получилось, что все собаки теперь машут хвостами.

Для эксперимента учёные выводили 50 поколений лис и новые особи чаще виляли хвостом, чем их прародители в начале цепочки. При этом на более короткой дистанции это не очень работает — собаки, воспитанные человеком, чаще машут хвостами, чем воспитанные в таких же условиях волки.

Собаки не дают учёным покоя. Американские генетики решили выяснить, как через 10 000 лет изменится внешность пёсиков. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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