Учёные выяснили, почему собаки виляют хвостом на самом деле. Пушистые манипуляторы

Когда собака виляет хвостом, человеку это нравится не просто так — его мозг лучше воспринимает ритмичные движения и звуки. А собак приручать начали ещё 50 000 лет назад. Нидерландские учёные предположили, что за это время люди подсознательно выбирали собак, которые чащи виляли хвостом, чем их более спокойных сородичей, и так получилось, что все собаки теперь машут хвостами.

Для эксперимента учёные выводили 50 поколений лис и новые особи чаще виляли хвостом, чем их прародители в начале цепочки. При этом на более короткой дистанции это не очень работает — собаки, воспитанные человеком, чаще машут хвостами, чем воспитанные в таких же условиях волки.

Собаки не дают учёным покоя. Американские генетики решили выяснить, как через 10 000 лет изменится внешность пёсиков. Узнать об этом можно здесь.