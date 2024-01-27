Учёный объяснил, как правильно хранить варёный рис

Как правильно хранить отваренный рис

До отправки риса в холодильник нужно сделать следующее:

Сначала дайте рису остыть. Затем переложите в чистую посуду. И обязательно закройте герметичной крышкой.

По этой инструкции рис может простоять в холодильнике трое-четверо суток.

Короткий срок хранения у сваренного риса в том случае, если вы оставили его на ночь в кастрюле без крышки и только потом убрали на холод. Через сутки он испортится.

А ещё для здоровья важно есть качественный рис. На что обратить внимание, чтобы купить именно такой, рассказала технолог Наталья Калашникова.