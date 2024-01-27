Опубликовано 27 января 2024, 23:20
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Учёный объяснил, как правильно хранить варёный рис
Казалось бы, чтобы приготовленное блюдо протянуло подольше, достаточно поставить кастрюлю или тарелку с ним в холодильник. Но это точно не случай риса — при неправильном хранении он может стать опасным для здоровья. Чтобы этого не допустить и есть блюдо ещё несколько дней, ему нужны особые условия. Подробнее «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров.
Как правильно хранить отваренный рис
До отправки риса в холодильник нужно сделать следующее:
- Сначала дайте рису остыть.
- Затем переложите в чистую посуду.
- И обязательно закройте герметичной крышкой.
По этой инструкции рис может простоять в холодильнике трое-четверо суток.
Короткий срок хранения у сваренного риса в том случае, если вы оставили его на ночь в кастрюле без крышки и только потом убрали на холод. Через сутки он испортится.
А ещё для здоровья важно есть качественный рис. На что обратить внимание, чтобы купить именно такой, рассказала технолог Наталья Калашникова.