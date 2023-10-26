Жизнь
15:40, 26 октября 2023
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Когда у ребёнка начнётся истерика в самолёте? Учёный разработал формулу для мам

Согласно исследованию британской компании Asda Money, 63% родителей пугает перспектива лететь на самолёте со своими детьми. Организация решила помочь им и попросила учёного-математика Тома Кроуфорда из Оксфордского университета разработать специальную формулу. И он сделал. Благодаря ей можно предугадать, через какое время у ребёнка случится истерика в самолёте.

Когда у ребёнка начнётся истерика в самолёте? Учёный разработал формулу для мам
© Freepik/vecstock

До обращения к учёному Asda Money провела исследование, с помощью которого рассчитала, что чаще всего дети начинают истерить через 27 минут и 48 секунд от начала полёта и продолжается это в среднем 15 минут и 6 секунд.

По формуле, которую разработал Кроуфорд, можно рассчитать количество времени, в течение которого случится истерика в самолёте. Вот из чего она состоит:

  • T — время,
  • S — сонливость,
  • B — скука,
  • H — голод,
  • N — шум.

Всё, кроме времени, — это раздражители, которые чаще всего становятся причиной истерики ребёнка.

Когда у ребёнка начнётся истерика в самолёте? Учёный разработал формулу для мам

© Скриншот Asda Money

«Если устранить все четыре основные причины истерики, то есть получить 10 баллов, среднее время до возникновения истерики в полёте можно увеличить до 129 минут, что почти в пять раз больше ожидаемого. Это означает, что родители смогут без истерик путешествовать на рейсах продолжительностью менее 129 минут, что включает в себя множество коротких рейсов в Европу, которыми семьи будут летать в течение полугодия», — объяснил создатель формулы.

Но эти 10 баллов ещё как-то нужно набрать. Для этого Кроуфорд рекомендует:

  • 37 минут дети должны спать (исключает сонливость);
  • 31 минуту их нужно чем-то развлечь, к примеру, рисованием или просмотром мультика (скуку);
  • 19 минут они должны что-то кушать (голод);
  • 14 минут — отвлечься от шума, например, музыкой или чтением (шум).
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