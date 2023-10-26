Когда у ребёнка начнётся истерика в самолёте? Учёный разработал формулу для мам
Согласно исследованию британской компании Asda Money, 63% родителей пугает перспектива лететь на самолёте со своими детьми. Организация решила помочь им и попросила учёного-математика Тома Кроуфорда из Оксфордского университета разработать специальную формулу. И он сделал. Благодаря ей можно предугадать, через какое время у ребёнка случится истерика в самолёте.
До обращения к учёному Asda Money провела исследование, с помощью которого рассчитала, что чаще всего дети начинают истерить через 27 минут и 48 секунд от начала полёта и продолжается это в среднем 15 минут и 6 секунд.
По формуле, которую разработал Кроуфорд, можно рассчитать количество времени, в течение которого случится истерика в самолёте. Вот из чего она состоит:
- T — время,
- S — сонливость,
- B — скука,
- H — голод,
- N — шум.
Всё, кроме времени, — это раздражители, которые чаще всего становятся причиной истерики ребёнка.
«Если устранить все четыре основные причины истерики, то есть получить 10 баллов, среднее время до возникновения истерики в полёте можно увеличить до 129 минут, что почти в пять раз больше ожидаемого. Это означает, что родители смогут без истерик путешествовать на рейсах продолжительностью менее 129 минут, что включает в себя множество коротких рейсов в Европу, которыми семьи будут летать в течение полугодия», — объяснил создатель формулы.
Но эти 10 баллов ещё как-то нужно набрать. Для этого Кроуфорд рекомендует:
- 37 минут дети должны спать (исключает сонливость);
- 31 минуту их нужно чем-то развлечь, к примеру, рисованием или просмотром мультика (скуку);
- 19 минут они должны что-то кушать (голод);
- 14 минут — отвлечься от шума, например, музыкой или чтением (шум).