Когда у ребёнка начнётся истерика в самолёте? Учёный разработал формулу для мам

До обращения к учёному Asda Money провела исследование, с помощью которого рассчитала, что чаще всего дети начинают истерить через 27 минут и 48 секунд от начала полёта и продолжается это в среднем 15 минут и 6 секунд.

По формуле, которую разработал Кроуфорд, можно рассчитать количество времени, в течение которого случится истерика в самолёте. Вот из чего она состоит:

T — время,

S — сонливость,

B — скука,

H — голод,

N — шум.

Всё, кроме времени, — это раздражители, которые чаще всего становятся причиной истерики ребёнка.